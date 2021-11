Im Schnitt sehen Kinder zwischen drei und 13 Jahren täglich 15 Spots für ungesunde Produkte. Das ist das Ergebnis einer Studie zu "Kindermarketing für ungesunde Lebensmittel in Internet und TV". Die hat Tobias Effertz von der Universität Hamburg Anfang dieses Jahres veröffentlicht. Gerade im Kindermarketing laufe viel über Emotionen, sagt er. Aus seiner Sicht laufe im Internet viel unter dem Deckmantel der Meinungsfreiheit, was Werbung sei . "Die Kinder übernehmen die Meinung des Influenzers. Der Influenzer wird zentral und sogar bedeutender als die eigenen Eltern. Kinder lernen, wie sie sich sozial verhalten und wie sie konsumieren über den Influenzer."

"Ich sehe das nicht so dramatisch, wenn Shirin David einen Eistee rausbringt", sagt Jonas Ems im Interview mit MDR exactly. Das Getränk sei pauschal nicht so gesund, doch wenn ein Influencer es schaffe, einen Brand auf dem Markt zu etablieren, sei er nur zu beglückwünschen. Anders ausgedrückt: Das Ganze ist finanziell sehr lukrativ. "Aber ich denke, letztendlich kommt es immer auf das Produkt selber an." Eine Grenze seien für ihn schon Getränke, die viel Zucker enthielten.