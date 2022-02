MDR: Wie kann man sich Ihre Arbeit vorstellen? Was ist Ihre Aufgabe?

Dr. Florian Schepper: Also meine Arbeit konkret setzt immer in dem Moment an, wenn die Familie bei uns auf Station erstmal nicht aufgenommen wird. Oftmals ist die Diagnose noch nicht ganz klar. Das bedeutet, es gibt noch diagnostische Maßnahmen, die stattfinden, wie Untersuchungen, Blutwerte, die gemacht werden müssen. Der Ausnahmezustand ist aber bei den Eltern in dem Moment und auch bei den Patienten hier schon eingetreten. Klar gibt es auch die seltenen Fälle, wo sich der Ursprungsverdacht widerlegt und es doch keine onkologische Erkrankung ist. Aber in der Regel bestätigt sich der Verdacht nur noch.

Dr. Florian Schepper ist Leiter des psychosozialen Teams der Kinderkrebsstation am Uniklinikum Leipzig. Bildrechte: feinesbild Und das bedeutet, in dem Moment, wo die Familie da ist, versuchen wir vom psychosozialen Team schnell Kontakt aufzubauen und einfach in einer sogenannten Krisenintervention die Familie zu stabilisieren. Wir sprechen mit ihnen zum Beispiel darüber, wie sie hergekommen sind, was bisher passiert ist - damit die Familien erst mal ankommen können.

Wer braucht in der Regel die meiste Unterstützung: die kleinen Patienten oder eher die Angehörigen?

Am Anfang sind es eher die Angehörigen. Je älter das Kind wird, desto mehr ist die Diagnose auch ein Schock für den Patienten. Wenn Sie also einen Dreijährigen nehmen, dann ist für ihn erstmal der eigentliche Schock, die Ausnahmesituation der Eltern, die er erlebt.



Als erstes richtet sich unsere Unterstützung an die betroffenen Eltern und Angehörigen. Dann, in einem zweiten Schritt, fängt unsere Arbeit eigentlich unmittelbar beim Patienten an. Das bedeutet, wenn es darum geht, das Kind aufklären zu müssen über die Erkrankung: Was bedeutet das jetzt eigentlich? Was hast du da?. Dafür gibt es natürlich den medizinischen Teil. Der ist aber bei kleinen Kindern relativ kurz zu handhaben. Und dann beginnt der psychologische Teil mit der Idee von "Was bedeutet das jetzt konkret?", "Wie können wir überhaupt ein kindliches Krankheitskonzept vermitteln, sodass auch ein Dreijähriger versteht, was habe ich denn jetzt eigentlich und warum bin ich hier und was geschieht mir?".

Sind Trophäen oder ähnliche Auszeichnungen für überstandene Untersuchungen oder überstandene Prozeduren eine Möglichkeit, das eigentlich Unfassbare begreifbar zu machen?

Ja, das ist eine gute Möglichkeit. Da gibt es auch verschiedene Ansätze, die das probieren.

In der Regel ist der, bei besonders kleinen Kindern, favorisierte Ansatz der des Puppenspiels oder das "Medical Plays". Das bedeutet, dass wir mit den Kindern das Kuscheltier verarzten, dass wir Prozedere, die das Kind selbst erleben muss oder erleben wird, quasi als eine Art Vorausschau mit dem Kind bespielen. Und durch dieses Bespielen wird das unmittelbar begreifbar. Das ist ein Zugang. Ein Kind untersucht seinen Teddy. Bildrechte: IMAGO