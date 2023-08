Marita Lehmann war entsetzt, als sie erfuhr, was über sie im Internet geschrieben steht. Dass sie auf Twitter bzw. X in die rechte Ecke gestellt wird, hat die Vorsitzende des Kamenzer Kinderschutzbundes nur über Bekannte erfahren.

Denn einen eigenen Account hat sie in dem sozialen Netzwerk nicht: "Ich musste mich echt erstmal belesen, was denn eigentlich rechts-esoterisch bedeutet. Wie kann man solche Worte benutzen, muss ich immer wieder sagen. Das ist ja anmaßend hoch drei für mich. Diejenigen, die sowas schreiben, kennen die Person nicht, kennen unsere Arbeit nicht und das ist eigentlich das schlimmste."

Ein anonymer Online-Kritiker listet auf Twitter auf, wen der Kinderschutzbund regelmäßig als Redner bei Vortragsabenden für Eltern an die Volkshochschule einlädt. Unter anderem referiert Dagmar Neubronner - für Lehmann eine große Expertin für kindliche Entwicklung. Allerdings teilt Neubronner auf ihrem eigenen Telegram-Kanal auch Verschwörungstheorien wie Chemtrails, also dass Flugzeuge Gift versprühen, und zeigt sich impfskeptisch gegen Corona und Masern. Und sie erlangte mediale Aufmerksamkeit, weil sie sich weigerte, ihre eigenen Kinder auf die Schule zu schicken.

Lehmann: Sind private Positionen

Für Lehmann ist das dennoch kein Grund, sie nicht einzuladen. Schließlich seien das private Positionen von Dagmar Neubronner, sagt Lehmann. Manche Eltern würden sich bei den Veranstaltungen durchaus dafür interessieren, ob man die Schulpflicht umgehen könne. Dann kläre der Kinderschutzbund über die rechtlichen Konsequenzen auf: "Wo eine Mutti darüber erzählt hat, wenn sie ihr Kind nicht in die Schule schickt, was eventuell für Bußgelder auf sie zukommen. Aber das wurde hinterfragt. Das war der Grundtenor dahinter, was wäre wenn. Es gab nie eine Veranstaltung für Freilerner, also das verbitte ich mir."

Denn, auch das werde klar kommuniziert, in Deutschland gilt die Schulpflicht. Der Kinderschutzbund sah sich auf Grund der Anschuldigungen im Internet dennoch genötigt, dem Ortsverband einen mahnenden Brief zu schicken. Er forderte die Kamenzer auf, keine Veranstaltungen anzubieten, die mit der Satzung des Verbandes unvereinbar seien.

Landesvorsitzende: Keiner von uns war dabei

Wie und worüber tatsächlich bei den Veranstaltungen gesprochen wurde, habe man aber bisher nicht prüfen können, sagt die sächsische Landesvorsitzende, Silke Brewig-Lange: "Nun muss man natürlich sagen, keiner von uns, und wir kennen leider auch keinen, war bei der Veranstaltung oder bei einer der Veranstaltungen dabei."

Deswegen suche man das Gespräch mit dem Kamenzer Ortsverband und möchte sich in den nächsten Tagen zu den Vorwürfen austauschen. Denn grundsätzlich arbeiten die Ortsverbände unabhängig und seien nicht an Vorgaben des Landes- oder Bundesverband gebunden, schildert Brewig-Lange. Sanktionen seien daher schwierig auszusprechen. Zumal eine erste Prüfung der Lage ergeben habe: "Derzeit besteht sozusagen da jetzt kein tatsächlicher Verstoß gegen eine Satzung, also den konnten wir tatsächlich noch nicht feststellen."