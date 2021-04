In der St. Jakobikirche in Chemnitz liegt ein Buch aus, in das Namen der Verstorbenen geschrieben werden können. Bildrechte: Mitteldeutscher Rundfunk

In Chemnitz wird in den Gottesdiensten um 9:30 Uhr in der Kreuzkirche und 11 Uhr in der St. Jakobikirche an die Opfer der Corona-Krise gedacht. Anschließend ist die Kreuzkirche bis 13:30 Uhr zum persönlichen Gedenken geöffnet, die Jakobikirche bis 16 Uhr. In beiden Kirchen können Kerzen entzündet werden für die Opfer, zudem liegt in der St. Jakobikirche ein Buch aus, in das Namen der Verstorbenen geschrieben werden können und Gebetsanliegen. Diese werden in der kommenden Woche in den Mittagsgebeten mit aufgenommen. Ein Stern kann aus der St. Jakobikirche zur Erinnerung an einen Menschen, um den getrauert wird, mit nach Hause genommen werden.



Der Dom St. Marien in Freiberg hat von 15 bis 18 Uhr auf. Eine Klagewand kann mit Gebeten versehen, Kerzen entzündet und das Gespräch gesucht werden.



Die Evangelisch-Lutherische Stadtkirchgemeinde Zwickau lädt von 15 bis 18 Uhr zur offenen Kirche in den Dom St. Marien ein. Ansprechpartner für persönliche Gespräche stehen zur Verfügung. Besucher erhalten auf Wunsch außerdem eine Kerze, die sie entweder im Dom aufstellen oder mit nach Hause nehmen können.



In einem Gottesdienst um 10:30 Uhr in St. Wolfgang in Schneeberg wird Pfarrer Frank Meinel gemeinsam mit dem Bürgermeister der Bergstadt Schneeberg, Ingo Seifert, der Corona-Opfer gedenken. Danach wird die Kirche von 14 bis 17 Uhr geöffnet sein mit der Möglichkeit des stillen Gedenkens und des Entzündens einer Kerze.



Die Lutherkirche in Plauen lädt um 9:30 Uhr zum Gottesdienst ein und bietet von 11 Uhr bis 16 Uhr eine Offene Kirche, Zeit zu Klage und Stille mit Kerzen an.



Die Kirchen in Marienberg, Rübenau und Zöblitz haben am Nachmittag und Abend geöffnet. Sie laden Gläubige und Nicht-Christen zum Gebet ein. In der Dorfkirche in Satzung erklingt von 17 bis 18 Uhr Orgelmusik.