Die christlichen Kirchen in Sachsen verlieren weniger Mitglieder, als noch vor einigen Jahren. Die Kirchgemeinden seien weitgehend auf einen stabilen Kern abgeschmolzen, sagte Gert Pickel, Professor für Religions- und Kirchensoziologie an der Universität Leipzig. Die Kirchenfeindlichkeit der DDR habe die Säkularisierung der Gesellschaft im Osten Deutschlands beschleunigt. Die Zeiten von hohen Mitgliederverlusten der großen Kirchen in Sachsen sei aber weitgehend vorbei.