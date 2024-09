Mit einem Aktionstag will die Bildungsgewerkschaft GEW am Freitag in Sachsen gegen Kita-Schließungen und Personalabbau protestieren. Mit einem roten Alarmsignal in ihren Einrichtungen sollen zahlreiche Kitas im Freistaat auf ihre Lage aufmerksam machen, teilte die GEW mit. Am Nachmittag sei außerdem eine Kundgebung in Leipzig geplant.