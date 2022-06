Die Frage, ob Erzieherinnen und Erzieher, die in anderen Bundesländern ihren Abschluss erworben haben, in sächsischen Kitas als pädagogische Fachkraft arbeiten können, ist im Sächsischen Landtag angekommen. Das berichtet das MDR-Magazin "Voss & Team" in seiner aktuellen Ausgabe (9.6.2022). Die Abgeordnete der Fraktion Die Linke, Marika Tändler-Walenta, hat dazu am 25. Mai 2022 eine kleine Anfrage gestellt. "Wir haben die erste Berichterstattung bei 'Voss & Team' im MDR Mitte Mai zum Anlass genommen, um eine Anfrage an die Landesregierung zu stellen. Wir wollen, dass das Thema politisch besprochen wird", so die Abgeordnete. Eine Antwort der Landesregierung muss bis 24. Juni 2022 vorliegen.