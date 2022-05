Am Montag wieder Warnstreik in Leipziger und Dresdner Kitas und Horten.

Am Montag wird in den Großstädten Leipzig und Dresden erneut ganztägig an kommunalen Kindertageseinrichtungen und Horten gestreikt. Zum Streik aufgerufen haben die Gewerkschaften Verdi und die GEW Sachsen. "Die GEW Sachsen unterstützt den Warnstreik von Verdi in Dresden, indem auch GEW-Mitglieder daran teilnehmen. In weiteren Regionen rufen wir morgen nicht zu Arbeitsniederlegungen auf", sagte deren Pressesprecher Matthes Blank am Sonntag auf Anfrage von MDR SACHSEN.

Erst am Streiktag könne entschieden werden, ob eine Einrichtung geschlossen bleiben muss. Das teilten die Stadtverwaltungen in Leipzig und Dresden mit. Gegebenenfalls könnten auch die Öffnungszeiten eingeschränkt sein. Eltern wird empfohlen, sich vorsorglich, alternative Betreuungsmöglichkeiten zu suchen. Eine Notbetreuung sei im Rahmen des Streiks nicht vorgesehen, so die Stadtverwaltungen weiter.

Stadt Dresden informiert direkt am Streiktag

Die Stadt Dresden will am Montagmorgen auf der städtischen Internetseite eine Übersicht derjenigen Kindertageseinrichtungen veröffentlichen, die vom Streik konkret betroffen sind. Zusätzlich ist eine Hotline unter 0351-4885111 geschaltet.

Betroffene Kitas und Horte in Leipzig

Die Stadt Leipzig hat bereits im Internet alle Kindertagesstätten und Horte aufgelistet, die am Montag ganz oder teilweise geschlossen sein werden. Zahlreiche Kitas und Horte werden außerdem eingeschränkte Öffnungszeiten haben.

In Potsdam werden am Montag wieder Arbeitgeberverbände und Gewerkschaften zusammenkommen. In den Gesprächen geht es um rund 330.000 Kita-Erziehungskräfte sowie andere Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst. Die Gewerkschaften fordern bessere Arbeitsbedingungen, Schritte zur Behebung des Mangels an Fachkräften und mehr finanzielle Anerkennung.