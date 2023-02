Die Gewerkschaft Verdi hat die Beschäftigten der kommunalen Kindertagesstätten und Horte in Dresden am Freitag zu einem 24-stündigen Warnstreik aufgerufen. Derzeit sind nach Angaben der Stadt sechs der mehr als 100 Einrichtungen in Dresden geschlossen. Allerdings hätten viele Einrichtungen die Stadt noch nicht über eine Teilnahme am Streik informiert. Eine Notbetreuung werde kurzfristig nicht organisiert, hieß es. Die Stadt empfiehlt den Eltern, sich vorsorglich um eine alternative Betreuung zu kümmern.