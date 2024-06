Jungen und Mädchen sitzen in einem Kreis. Sie erzählen, was sie am Wochenende gemacht haben. "Ich war baden", sagt Kamilla. "Und ich war Eis essen", sagt Hassan. Susann Hensler hört den Kindern genau zu. Die 55-Jährige ist Integrationserzieherin im Fröbel-Kindergarten "Am Kulkwitzer See" in Leipzig-Grünau. In dem Brennpunktviertel leben viele arme Menschen, viele Kulturen und Sprachen treffen aufeinander.