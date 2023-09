Seit mehr als einem Monat gilt in Sachsen das neue Kita-Gesetz. Das Kultsministerium warb für die Veränderungen in der Kinderbetreuung unter dem Titel: "Mehr Erzieherstellen, mehr Geld und mehr Qualität". Was sagen Betroffene dazu, hat sich seit 1. August etwas geändert oder verbessert? "Keinerlei Veränderungen. Immer noch Not an Fachkräften", schreibt eine Instagram-Nutzerin MDR SACHSEN.