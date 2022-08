In Chemnitz sind nach Behördenangaben die rund 11.700 Plätze in 75 Kitas in freier sowie 77 in kommunaler Trägerschaft zu etwa 97 Prozent ausgelastet. "Es gibt also ausreichend Kitaplätze", sagte eine Sprecherin. Dem Betreuungswunsch der Eltern könne entsprochen werden, möglicherweise jedoch nicht in jedem Fall in der gewünschten Kita. Die Nachfrage sei hier ebenfalls gestiegen.