Die Gewerkschaft Verdi hat die Beschäftigten der kommunalen Kindertagesstätten und Horte in Dresden am Freitag zu einem 24-stündigen Warnstreik aufgerufen. Welche der über hundert Dresdner Kitas und Horte betroffen sind, ist bislang noch nicht klar. Eine Notbetreuung wird nach Aussagen der Stadt kurzfristig nicht organisiert. Sie empfiehlt den Eltern, sich vorsorglich um eine alternative Betreuung zu kümmern.

Wie die Stadt Dresden mitteilte, sei der Kita-Eigenbetrieb Donnerstagvormittag durch die Gewerkschaft Verdi über den Streik informiert worden. Ab Freitag 6 Uhr steht laut Stadt eine Übersicht der betroffenen Kitas und Horte auf der städtischen Internetseite www.dresden.de/kita-streik zur Verfügung. Dort sollen auf Grundlage von freiwilligen Meldungen die betroffenen Einrichtungen veröffentlicht werden. Eltern können sich zudem von 6 bis 14 Uhr auch über die Hotline 0351/ 4885111 informieren, ob ihre Kita oder ihr Hort vom Streik betroffen sein wird. Auf der Internetseite lässt sich auch ein Formblatt für Gastkinder herunterladen. Damit können Eltern ihre Kinder - soweit Plätze vorhanden - auch in einer anderen Kita unterbringen.

Die Gewerkschaft Verdi will mit dem Warnstreik Druck in der laufenden Tarifverhandlung für den öffentlichen Dienst ausüben. Sie fordert für die Beschäftigten gut zehn Prozent mehr Geld und für die Azubis 200 Euro mehr pro Monat. Außerdem sollen alle Azubis nach ihrer Ausbildung unbefristet in den öffentlichen Dienst übernommen werden.