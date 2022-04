In Dresden will der Kita-Eigenbetrieb am Streiktag eine Übersicht im Internet veröffentlichen. Anhand dieser können Eltern erfahren, inwieweit ihre Betreuungseinrichtung betroffen ist. Zusätzlich wird ab 6 Uhr eine Telefonhotline (0351/4885111) geschaltet.

Wegen der momentanen Infektionslage könne keine Notbetreuung zur Verfügung gestellt werden, teilte die Verwaltung mit. Stattdessen sollen Kitas öffnen, sobald pädagogische Fachkräfte, die nicht dem Streikaufruf folgen wollen, für die Betreuung der Kinder zur Verfügung stehen. Für die ausgefallene Betreuung werde automatisch ein Teil des Elternbeitrages zurückerstattet.

Alle Einrichtungen in Leipzig ohne Notbetreuung

Auch in Leipzig wird es am Gründonnerstag keine Notbetreuung während des Warnstreiks geben. Welche Kitas und Horte vom Streik betroffen sind, werde auf einer Übersicht im Internet veröffentlicht, teilte die Stadt auf Anfrage mit. Die Eltern der betroffenen Einrichtungen seien bereits über den Streik informiert.

Die Stadtverwaltung Chemnitz teilte am Montagnachmittag mit, dass es wegen der Streiks keine Schließungen geben werde. "Die kommunalen Kindertageseinrichtungen bleiben trotz des angekündigten Warnstreiks geöffnet", hieß es. "Sollten Beschäftigte aus kommunalen Kindertageseinrichtungen an dem Warnstreik teilnehmen und dies zu Einschränkungen in der Betreuung der Kinder führen, werden die Eltern durch die jeweilige Einrichtung informiert."

Gezerre um neuen Tarifabschluss

Erzieherinnen sind mehr als "Basteltanten", betont die GEW. Bildrechte: IMAGO / Shotshop

Seit Ende Februar handeln die Gewerkschaften mit der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) einen neuen Tarifvertrag im Sozial- und Erziehungsdienst aus. Laut Uschi Kruse, Landesvorsitzende der Bildungsgewerkschaft GEW, ist in der zweiten Verhandlungsrunde im März von Arbeitgeberseite kein Angebot unterbreitet worden. Mit Warnstreiks wolle man daher den eigenen Forderungen Nachdruck verleihen.

Erzieherinnen und Erzieher sind keine Basteltanten, sondern leisten wertvolle pädagogische Arbeit, die entsprechend anerkannt werden muss. Uschi Kruse Landesvorsitzende GEW

Für Kruse ist ein guter Tarifabschluss sehr wichtig: Erzieherinnen und Erzieher seien keine Basteltanten, sondern leisteten wertvolle pädagogische Arbeit, erläuterte die Landesvorsitzende.

Die Arbeitgeberseite reagierte mit Unverständnis auf die neuerliche Streikankündigung. In den ersten beiden Verhandlungsrunden habe man sich darauf geeinigt, konkrete Vorschläge zu erarbeiten, um sie in der dritten Runde zu besprechen, teilte eine Sprecherin der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände auf Anfrage von MDR SACHSEN mit.



Eine Einigung lasse sich nicht mit heißer Nadel stricken. "Für uns ist es jedoch nicht nachvollziehbar, dass die Gewerkschaften bereits nach nur einer Verhandlungsrunde am 8. März zu einem Warnstreik aufgerufen haben und jetzt erneut", so die Sprecherin. Die Gewerkschaften müssten sich fragen, ob der Streik angemessen sei, auch angesichts der Belastungen für die Eltern. Die VKA forderte die Gewerkschaften auf, auf die Streiks zu verzichten.

Wir sehen eine Lösung am Verhandlungstisch. Daher fordern wir die Gewerkschaften auf, den Arbeitskampf zu unterlassen und ihre Kraft besser in die Verhandlungen zu setzen statt in Mobilisierungs- und Akquisemaßnahmen zur Gewinnung weiterer Mitglieder. Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA)