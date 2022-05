Für den Fall, dass die dritte Verhandlungsrunde ohne Ergebnis endet, bereitet Verdi in Chemnitz und Dresden bereits jetzt mehrtägige Streiks vor, teilte die Gewerkschaft mit. In Leipzig richtet sich die Verwaltung ebenfalls darauf ein. Dort gab das Amt für Schule am Freitag ein Schreiben an die Eltern heraus, in dem sowohl am 12. Mai als auch am 16. Mai vor einem möglichen Streik der Erzieherinnen und Erzieher gewarnt wurde. Man empfehle daher dringend, sich alternative Betreuungsmöglichkeiten zu suchen, hieß es in dem Schreiben, das MDR SACHSEN vorliegt. Wegen des Warnstreiks müssen viele sächsische Eltern erneut eine alternative Betreuung für ihre Kinder suchen. Bildrechte: dpa

Bereits am 4. Mai gab es in Leipzig, Chemnitz, Dresden, Döbeln und Markkleeberg einen ganztägigen Warnstreik, zu dem die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) aufgerufen hatte. In Leipzig fand zudem eine gemeinsame Demonstration mit Erzieherinnen und Erziehern aus Sachsen-Anhalt und Thüringen statt. Verdi veranstaltete eine Kundgebung in Dresden.

Verglichen mit Kita-Warnstreiktagen am 8. März und am 14. April waren sie diesmal in Sachsen noch ausgeweitet worden. Allein in Dresden waren laut GEW rund 80 Prozent der kommunalen Einrichtungen betroffen, in Leipzig bis zu 80 Kitas und Grundschulhorte. Die GEW hatte deshalb auch einen Brief an die Eltern gerichtet, in dem sie unter der Überschrift "Wir sind die Profis" um Solidarität und Unterstützung der Eltern für die Streiks warb.