Im Zusammenhang mit möglicherweise falsch berechneten Zinsen in Sparverträgen gibt es am heutigen Mittwoch weitere Verhandlungen. Das Oberlandesgericht Dresden befasst sich mit Musterfeststellungsklagen gegen die Sparkasse Mittelsachsen und die Kreissparkasse Bautzen. Diese wurden von der Verbraucherzentrale Sachsen eingereicht.

An der Klage gegen die Sparkasse Mittelsachsen beteiligen sich 256 mutmaßlich Geschädigte, an der gegen die Sparkassen Bautzen 157. In vorangegangenen Klagen gegen andere Sparkassen hatte das Oberlandesgericht bereits den Klagenden Recht gegeben.