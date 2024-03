In Sachsen gibt es immer weniger Kleinwinzer. Wie das Landesumweltamt am Freitag in Dresden mitteilte, gab es im vergangenen Jahr nur noch gut 1.300 Kleinwinzer im Freistaat. Zum Vergleich: Im Jahr 2007 waren es noch rund 3.650 Kleinwinzer gewesen. Als Grund nennt das Landesumweltamt die Überalterung der Winzer und gestiegene Produktionskosten. Zusammen mit den Winzerbetrieben im Haupt- und Nebenerwerbe gab es 2023 rund 1.380 Winzer im Anbaugebiet Sachsen. Im Vorjahr waren es insgesamt gut 1.470 Winzer. Das ist ein Rückgang von rund sechs Prozent.