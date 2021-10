In der Sächsischen Schweiz hat die Bergwacht Bad Schandau einen 25-Jährigen gerettet. Der Kletterer saß am Großen Wehlturm fest und kam an der 80 Meter hohen Nordkante nicht mehr weiter, wie ein Sprecher der Bergwacht mitteilte. Die beiden Nachsteiger hatten vom Boden aus Hilfe angefordert. Mit einem Rettungshubschrauber seilte die Bergwacht zwei Zweier-Teams über dem Wehlturm ab. Diese sicherten den 25-Jährigen und seilten sich mit ihm zu Boden ab. Der Kletterer blieb nach Angaben der Bergwacht unverletzt.

Urlauber wird Wurzel zum Verhängnis

Bereits am Freitagvormittag musste die Bergwacht Bad Schandau einen 76 Jahre alten Wanderer aus einem Waldstück nahe Cunnersdorf retten. Der Mann aus Halle verletzte sich beim Wandern mit seiner Familie, als er auf einer Wurzel ausrutschte und daraufhin stürzte. Die Helfer versorgten den Mann nach eigenen Angaben zunächst an Ort und Stelle und brachten ihn dann zum Rettungswagen, der den Urlauber in das nächstgelegene Krankenhaus fuhr.

Mann verunglückt nahe Plauen

Ein 63-jähriger Mann aus Chemnitzer kam bei einem Ausflug mit seiner Familie in der Nähe von Plauen ums Leben. Nach Angaben der Polizei stürzte der Mann am Freitag im Naturschutzgebiet Steinicht von einem Felsen 15 Meter in die Tiefe. Die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Elsterberg bargen den Mann. Weitere Einzelheiten sind noch nicht bekannt.

Erst am vergangenen Wochenende war in Neustadt im Vogtland eine 29-Jährige beim Klettern von einem Felsen abgestürzt und hatte sich einen Arm gebrochen.