Dem Kletterwald Kriebstein im Landkreis Mittelsachsen geht es ähnlich. "Die Klettersteige werden dieses Jahr geschlossen bleiben", sagt Alexander Persigehl, Inhaber und Betreiber des Parks. Ob der Park neu eröffnet wird, stehe aktuell in den Sternen. "Der Park müsste komplett neugebaut werden. Da ist die Frage, ob sich das überhaupt lohnt", so Persigehl. Keine Probleme haben eigenen Angaben zufolge unter anderem der Waldseilpark Dresden-Bühlau und der Erlebniskletterwald Greifensteine.

Der Kletterwald an der Talsperre Pöhl ist im vergangenen Jahr in den angrenzenden Laubwald umgezogen. Pünktlich zum Beginn der Herbstferien 2022 konnte der Kletterwald wiedereröffnet werden. Der Grund für den Umzug: Viele Bäume auf dem bisherigen Areal waren nach Sturm- und Borkenkäferschäden morsch, die Parcours aus Leitern, Hängebrücken oder gespannten Seilen in teilweise luftiger Höhe damit nicht mehr sicher.