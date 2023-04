Dem Kletterwald Kriebstein im Landkreis Mittelsachsen geht es ähnlich. "Die Klettersteige bleiben dieses Jahr geschlossen und werden auch nicht wieder öffnen", sagte Alexander Persigehl, Inhaber und Betreiber des Parks MDR SACHSEN. "Der Park müsste komplett neugebaut werden. Dafür sind aber zu wenige Bäume vorhanden", so Persigehl.

Auch der Kletterwald Chemnitz-Rabenstein ist betroffen. Doch nach Angaben des Betreibers Olaf Glitzner halten sich die Schäden in dem Fichtenwald in Grenzen. "Wir haben in enger Zusammenarbeit mit dem Sachsenforst und dem örtlichen Revierförster vom Borkenkäfer befallene Bäume sofort nach Feststellung des Befalls entfernt. Dadurch hatten wir im letzten Jahr keine Borkenkäfer-Schädigungen."