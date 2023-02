Ausgelassen Karneval feiern und trotzdem wachsam sein: Wenn an diesem Wochenende die Faschingsfeiern auch in Sachsen ihren Höhepunkt erreichen, sollten sich Partygänger vor K.O.-Tropfen in Scht nehmen. Darauf weist das Landeskriminalamt Sachsen (LKA) hin. Gerade in der Karnevalszeit bestehe die Gefahr, dass Täter die Stimmung bei Partys oder in Diskotheken ausnutzen könnten, um heimlich gefährliche Substanzen in Getränkegläser zu schütten. Die sogenannten K.O.-Tropfen können schlimme Folgen haben, warnt die Polizei. Die Substanzen würden genutzt, um Opfer wehr- und willenlos zu machen, sie auszurauben oder zu vergewaltigen.

Damit die Faschingsfeier nicht im Albtraum endet, rät die Polizei, auf die Getränke ein Auge zu haben, damit niemand K.O.-Tropfen reingibt. (Symbolbild) Bildrechte: imago images/Future Image