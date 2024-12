Zudem übte der Paritätische Wohlfahrtsverband Sachsen Kritik, besonders an den Plänen für ein verpflichtendes Vorschuljahr. Die Mittel sollten besser in die frühkindliche Bildung fließen, etwa zur Verbesserung des Personalschlüssels in Kindergärten, sagte der Landesgeschäftsführer Michel Richter. So ein Ansatz sei für den Übergang von der Kita zur Grundschule effektiver. Er sprach sich dafür aus, niedrigschwellige familiennahe Angebote zu fördern, anstatt auf Zwang zu setzen.