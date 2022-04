Rüdiger von Sachsen, einer der Urenkel des letzten sächsischen Königs, ist tot. Wie sein Sohn Daniel mitteilte, starb er am Dienstag völlig unerwartet im Alter von 68 Jahren in Weinböhla. Todesursache soll ein Herzinfarkt gewesen sein. Bis zuletzt habe Rüdiger von Sachsen in der gemeinsamen Forstwirtschaft mitgearbeitet.