Als die Polizeibeamten daraufhin eine Familientrennung angedroht hätten, willigte die Mutter ein, dass die Abschiebung der Familie fortgesetzt werde. Nie hätte sie ihre Kinder alleine fortgeschickt, schreibt die Patin in ihrem Bericht. Der Vater war noch bis 22. Dezember in Corona-Quarantäne.

Das Verhalten der eingesetzten Polizeibeamten in der Wohnung der weinenden Familie erlebt die Familienpatin so: "Die jungen Beamten sind ruhig, freundlich und korrekt, helfen beim Packen. Man sieht ihnen an, dass es sie nicht kalt lässt, was sie hier durchsetzen sollen."