Die Impfpflicht in der Pflege soll Ende des Jahres auslaufen. Gesundheitsminister Lauterbach will aber noch offen lassen, ob die gesetzliche Grundlage dafür verlängert wird. Sachsen hält davon aber nichts, zumal sie bis heute in der Praxis nicht durchsetzbar ist.