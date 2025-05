Die sächsische SPD-Politikerin Petra Köpping soll eine der stellvertretenden Bundesvorsitzenden der SPD werden. Wie die Partei am Donnerstag mitteilte, haben die Vorsitzenden der ostdeutschen SPD-Landesverbände Köpping gemeinsam für den Posten vorgeschlagen. Zuerst hatte das Nachrichtenmagazin "Spiegel " über die geplante Besetzung berichtet.

Köpping, zurzeit Sozialministerin in Sachsen, zeigte sich in einem ersten Statement dankbar für den Vorschlag und das Vertrauen. "Die SPD-Spitze braucht eine starke ostdeutsche Stimme. Diese möchte ich sehr gern sein - mit Demut und großem Respekt", so die Ministerin.