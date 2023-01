Sachsens Umweltminister Wolfram Günther (Grüne) geht davon aus, dass man in der Lausitz und in Mitteldeutschland deutlich vor 2038 aus der Braunkohleverstromung aussteigen wird. "Die Unternehmen kommen an den Punkt, wo es sich einfach nicht mehr rechnet", sagte er am Montag der Deutschen Presse-Agentur. "Beim Kohleausstieg vor 2038 geht es nicht mehr um das Ob, sondern nur noch um das Wie", so Günther. "Die Kohle fliegt aus den Märkten. Der Kohleausstieg lässt sich aber politisch gestalten, damit er sozial gerecht ist und wirtschaftliche Perspektiven bietet."