Wie gut kann oder will Sachsens Polizei all die Impfärzte, Kommunalpolitiker, Wissenschaftler oder Journalisten schützen, für die Beschimpfungen und Bedrohungen inzwischen auch zum Alltag gehören? "Wenn Gewalt ins Spiel kommt, ist eine Grenze überschritten, was von uns nicht geduldet wird", verspricht heute Sachsens Ministerpräsident. Vertrauen haben in Sachsen aber längst nicht nur jene in die Politik nicht, die seit Pegida auf die Straße gehen. Vertrauen haben auch jene verloren, die sich in ihrem Engagement gegen rechte Tendenzen eher behindert als unterstützt sehen - ob von CDU oder Polizei in Sachsen.