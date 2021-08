Sachsen bereitet sich auf die Aufnahme weiterer sogenannter Ortskräfte aus Afghanistan vor. Nachdem bereits die Stadt Leipzig Anfang der Woche weitere Hilfe angekündigt hat, ziehen nun die Städte Frankenberg und Bautzen nach.

Frankenberg im Landkreis Mittelsachsen teilte am Freitag mit, 50 afghanische Ortskräfte aufnehmen zu wollen. Bürgermeister Thomas Firmenich (CDU) sagte MDR SACHSEN, für eine Garnisonsstadt sei es selbstverständlich, ehemaligen Hilfskräften eine neue Heimat zu bieten, die die Bundeswehr und deutsche Institutionen in Afghanistan unterstützt hätten.



Bei der städtischen Wohnungsgesellschaft sei genug freier Wohnraum verfügbar, so Firmenich. Er gehe davon aus, dass hauptsächlich Unterkünfte für Familien gebraucht würden. Einzelheiten wolle er mit dem Landkreis besprechen.

Thomas Firmenich, Bürgermeister Frankenberg Bildrechte: MDR/Ben Arnold, honorarfrei Wir verfolgen alle mit großer Bestützung, was wir da aus den Medien aus Afghanistan hören. Und wir sind da alle sehr betroffen. Wir haben eine moralische Verantwortung Thomas Firmenich Bürgermeister Frankenberg

Der Landkreis Bautzen bot am Freitag ein Gebäude als Übergangsunterkunft für afghanische Ortskräfte mit ihren Familien an. Dort könnten 20 bis 30 Personen untergebracht werden. Vize-Landrat Udo Witschas (CDU) sprach von einer humanitären Pflicht, in dieser Situation Hilfe anzubieten.

Zuvor hatte die Stadt Leipzig erklärt, weitere Ortskräfte aus Afghanistan aufnehmen zu wollen. Seit Juli waren bereits 15 Personen in Leipzig aufgenommen worden, darunter elf Kinder. In dieser Woche sollten weitere acht folgen. Die Stadt erklärte weiter, in den kommenden Monaten mit deutlich mehr Geflüchteten aus Afghanistan zu rechnen, die dann über den sogenannten Königsteiner Schlüssel verteilt würden. Bislang wurden 85 sogenannte Ortskräfte aus Afghanistan nach Sachsen gebracht. Die meisten von ihnen kamen in der Stadt Leipzig unter. In Chemnitz und im Landkreis Bautzen wurden bisher keine Ortskräfte aufgenommen. Sollten die 27 noch angekündigten Afghanen ankommen, hat die Landesdirektion dem Landkreis Bautzen acht und der Stadt Chemnitz fünf zugeordnet. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Wie die Landesdirektion Chemnitz auf Anfrage von MDR SACHSEN am Freitag mitteilte, erhalten die Ortskräfte und ihre Familienangehörigen einen Aufenthaltstitel aus humanitären Gründen für zunächst drei Jahre. Danach wird geprüft, wie hoch die Gefährungslage im Herkunftsland noch ist.



Die Ortskräfte durchlaufen kein reguläres Asylverfahren, sondern kommen aufgrund des §22 Satz 2 Aufenthaltsgesetz nach Deutschland. Aus diesem Grund werden sie auch nicht zuerst in Asylaufnahmeeinrichtungen untergebracht, sondern sofort an die Kommunen verteilt oder von diesen direkt abgeholt. Dabei gebe es keinen festgelegten Verteilungsschlüssel, so die Landesdirektion weiter. Deshalb könne auch auf kommunale Wünsche nach einer Aufnahme von mehr Ortskräften eingegangen werden.

§22 Aufenthaltsgesetz - Aufnahme aus humanitären Gründen "Einem Ausländer kann für die Aufnahme aus dem Ausland aus völkerrechtlichen oder dringenden humanitären Gründen eine Aufenthaltserlaubnis erteilt werden. Eine Aufenthaltserlaubnis ist zu erteilen, wenn das Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat oder die von ihm bestimmte Stelle zur Wahrung politischer Interessen der Bundesrepublik Deutschland die Aufnahme erklärt hat."



* Aufenthaltserlaubnis für drei Jahre, kann verlängert werden

* Anerkennung im Ausland erworbener Qualifikationen

* Sozialleistungen

* Kindergarten und Schulbesuch für die Kinder

* Familiennachzug