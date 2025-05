Kommunen in Not – unter dieser Überschrift haben die sächsischen Kommunen am Mittwoch dem Landtagspräsidenten einen Forderungskatalog überreicht. Im MDR-Sachsenpolitik-Podcast fordert Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD), die Finanzbeziehungen zwischen dem Freistaat und den Kommunen neu aufzustellen. Strukturell seien die Kommunen in einem Riesendefizit.