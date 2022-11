In den Gesprächen mit der Koalition hatte die CDU strengere Regeln für Kürzungen des Leistungsbezugs und geringere Sätze beim sogenannten Schonvermögen erreicht. Beide Seiten sprachen am Dienstag von einem tragfähigen Kompromiss. Damit steht einer Einigung im Vermittlungsausschuss von Bundestag und Bundesrat am Mittwochabend nichts im Weg. Das Bürgergeld könnte somit wie geplant zum 1. Januar in Kraft treten.