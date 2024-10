Der Freistaat Sachsen hat turnusgemäß den Vorsitz der Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) übernommen. Schwerpunkte der Zusammenarbeit seien aktuell die Herausforderungen der Kommunen, der Migrationspolitik und der inneren Sicherheit, erklärte die Staatskanzlei am Montag in Dresden. Der Freistaat Sachsen folgt auf Hessen, das in den vergangenen zwölf Monaten den Vorsitz innehatte.