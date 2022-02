Der Protest auf dem Markt hatte damit begonnen, dass das "Vaterunser" auf ukrainisch und deutsch gebetet wurde. Die Kundgebung wurde von einer Gruppe Menschen organisiert, die sich erst in den vergangenen Wochen zusammengefunden hatte. Dazu gehört der gebürtige Ukrainer Andrii Kozak, der seit acht Jahren in Deutschland lebt. "Wir haben den Willen, für Solidarität und Frieden zu werben", sagt er. "Wir wollen auch die deutsche Gesellschaft auf die Situation in der Ukraine aufmerksam machen." Denn das, was passiere, sei ein Krieg mitten in Europa.