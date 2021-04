Mit dem Einsetzen des Frühjahrs und steigenden Temperaturen wächst die Gefahr durch Borkenkäfer in Sachsens Wäldern. Wie der Staatsbetrieb Sachsenforst am Freitag mitteilte, müssen Waldbäume nun von Waldbesitzern und Waldarbeitern auf frischen Käferbefall kontrolliert werden. Im Frühjahr erwachen die Insekten aus ihrer Winterruhe und schwärmen aus, um neue Bruträume zu finden.

"Auch in diesem Jahr müssen und werden unsere Bemühungen darauf abzielen, Schäden einzugrenzen", sagte Sachsen Forstminister Wolfram Günther. Dafür sei weiterhin eine Zusammenarbeit der Waldbesitzer in Forstbetriebsgemeinschaften wichtig. In Sachsen gibt es insgesamt 22 Forstbetriebsgemeinschaften mit rund 1.650 Mitgliedern mit einer zusammengeschlossenen Fläche von etwa 51.000 Hektar. "Letztlich brauchen wir gemeinsame Anstrengungen für deutlich klimastabilere Mischwälder, die nicht so anfällig zum Beispiel für Borkenkäferbefall sind", sagte Günther.