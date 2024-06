Beamte der Intergrierten Ermittlungseinheit Sachsen (INES) der Generalstaatsanwaltschaft Dresden und Ermittler des Landeskriminalamtes Sachsen haben am Donnerstag die Geschäftsräume von drei Bauunternehmen in Mittelsachsen durchsucht. Wie die Generalstaatsanwaltschaft am Freitag mitteilte, waren an den Durchsuchungen etwa 40 Beamte beteiligt. Die Ermittler stellten demnach umfangreiche Beweismittel sicher, deren Auswertung noch einige Zeit in Anspruch nehmen soll.