Sächsische Krankenhäuser sollen mehr Geld bekommen. Dies hat das Kabinett am Dienstag beschlossen. Mit 20 Millionen Euro extra will das Sozialministerium Sachsens Krankenhäuser unterstützen. "Damit werden Liquidität und Bonität der Krankenhäuser zeitnah verbessert", sagt Gesundheitsministerin Petra Köpping. Mit den Extra-Millionen sollen die gestiegenen Betriebkosten abgefedert werden, mit den viele Krankenhäuser in Sachsen nur schwer zurechtkommen.