Uni-Prüfungen sind wichtige Bausteine, um den Abschluss an der Hochschule zu erlangen. Doch was tun, wenn man ausgerechnet zur großen Prüfung erkrankt? Die Konferenz der Sächsischen Studierendenschaften (KSS) fordert eine Neuregelung zur Krankmeldung bei Prüfungen in Sachsen. Künftig sollen ärztliche Bescheinigungen ausreichen. Die Regel soll in das neue Hochschulgesetz einfließen, heißt es von der KSS.