Bildrechte: IMAGO / Panthermedia

Infektionen 15 Mal mehr Erkrankungen: Keuchhusten-Welle in Sachsen 2024

Hauptinhalt

22. Januar 2025, 03:02 Uhr

Im vorigen Jahr meldeten Ärzte 15 Mal mehr Keuchhustenfälle als im Jahr davor. Untypischerweise erkrankten in Sachsen auch Schüler und junge Erwachsene, nicht nur Kleinkinder und ältere Menschen. Experten wissen: Das liegt nicht nur an Nachholeffekten nach Corona, sondern auch an Schludrigkeit, Unwissen oder Impfskepsis.