Die Krebsforschung in Sachsen erhält vom Landeswissenschaftsministerium insgesamt rund 2,3 Millionen Euro. Damit sollen noch in diesem Jahr drei Forschungsprojekte für individualisierte Krebstherapie in Leipzig sowie eins am Uniklinikum Dresden gefördert werden. Die Projekte sollen in diesem Jahr starten und etwa drei Jahre dauern. Das teilte das Ministerium mit.