Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer hat die Bundesregierung erneut dazu aufgerufen, Bürgerinnen und Bürger stärker als bisher geplant zu entlasten. Kretschmer sagte MDR SACHSEN am Montag, man sei in einer "wirklich bedrohlichen Situation". Viele Menschen wüssten nicht, wie sie Strom und Gas noch bezahlen könnten. Ähnlich schlimm sei die Lage in der Wirtschaft, so Kretschmer. Die Bundesregierung handle immer erst, wenn alles zu spät sei. Es brauche jetzt einen klaren Fahrplan.