Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer plädiert dafür, in der Corona-Pandemie wieder stärker auf Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zu hören. Der erste Lockerungsversuch von Bund und Ländern vor zwei Wochen ist seiner Ansicht nach gescheitert. Dieser Versuch sei ein Fehler gewesen und müsse abgebrochen werden, sagte der CDU-Politiker am Dienstagabend bei einer Onlineveranstaltung zur psychischen Gesundheit in der Pandemie.