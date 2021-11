Der Verband der Holzspielzeugmacher sieht den Vorstoß zur generellen Absage kritisch. Es sei nicht vorstellbar, dass dadurch das Infektionsgeschehen eingedämmt werde. Verbandschef Frederic Günther befürchtete im Gespräch mit MDR SACHSEN, dass bei einer Absgae "die Leute vom Außenbereich in den Innenbereich gelockt" würden. Zumal Einkaufszentren auch geöffnet blieben. "Wenn die Leute nicht auf die Märkte gehen können, dann würden die sich in der privaten Garage treffen und ihren Glühwein trinken. Unkontrolliert. So ein Weihnachtsmarkt ist ja auch ein kontrollierter Ort. Es gibt ja Sicherheitskräfte, es gibt auch das Personal an den Ständen, die auch auf die Hygienebestimmungen achten könnten." Günther schlug vor, an Weihnachtsmärkten Impfcontainer zu öffnen. "Da hätte man nochmal die Chance, die Quote zu erhöhen."