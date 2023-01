Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) will weitere Plätze in den Erstaufnahmeeinrichtungen im Freistaat schaffen. Das sagte er nach einem Spitzengespräch zur aktuellen Situation der Migration in Sachsen am Montag in der Staatskanzlei Dresden, an dem Politiker der Landes- und Bundesebene sowie Landesverbände teilnahmen. Das Land wolle dadurch "eine gewisse Puffermöglichkeit schaffen" für die Kommunen in Sachsen. Hintergrund sei der zuletzt starke Anstieg der Asylbewerberzahl im Freistaat.

Um wie viel Plätze es sich konkret handele, konnte Kretschmer zunächst nicht sagen. Es gebe unter den Kommunen in Sachsen große Sorgen, die große Zahl an Geflüchteten unterzubringen, sagte Kretschmer am Montag. Daher wolle der Freistaat flexible Lösungen anbieten, wenn auch zeitlich befristet.

Kretschmer: Bund muss bei Abschiebung schneller durchgreifen

Mit Blick auf ausreisepflichtige und straffällig gewordene Geflüchtete verwies Kretschmer auf den Bund. Die Bundesregierung sei in der Pflicht, zügige Verfahren zu ermöglichen. "Wir müssen dafür sorgen, dass Menschen ohne Bleiberecht in ihre Heimat zurückkehren", sagte Kretschmer. Das funktioniere aber nur, wenn die Bundesregierung dazu den Willen habe.

Das erwarte schließlich die Bevölkerung, die bisher sehr solidarisch gewesen sei. Vereinbarungen mit Herkunftsländern seien schneller zu schließen, um Geflüchtete ohne Bleiberecht zügiger abzuschieben, so der Ministerpräsident: "Wir brauchen Rückführungsabkommen und Vereinbarungen mit den Ländern, aus denen diese Menschen kommen. Und das muss zügig passieren." Der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer will die Kommunen in Sachsen entlasten. Dafür sollen mehr Plätze in Erstaufnahmeeinrichtungen entstehen. Bildrechte: IMAGO / Jürgen Heinrich

Krisensitzung wegen steigender Flüchtlingszahlen in Sachsen

Hintergrund der Krisensitzung am Montag ist die wachsende Zahl neu ankommender Flüchtlinge in Sachsen. Nach Angaben der Landesdirektion kamen bis Ende November vergangenen Jahres 17.156 Asylsuchende in den Freistaat. Zudem wurden bis Weihnachten knapp 60.000 Schutzsuchende aus der Ukraine erfasst. 2021 waren es 10.222 und knapp 4.500 im Jahr 2020. Die meisten Asylbewerber kamen aus Syrien, Venezuela, der Türkei sowie Afghanistan.

An dem Spitzengespräch hatten Vertreter der kommunalen Spitzen- und Wohlfahrts-Verbände, der Arbeits-Agenturen und des Bundes-Amtes für Migration und Flüchtlinge in der Staatskanzlei Dresden teilgenommen.

Kommunen suchen händeringend passende Objekte