Die sächsische Landesregierung konnte bei einer Kabinettssitzung in Berlin zwei wichtige Verkehrsprojekte für Sachsen festklopfen. Demnach sollen die Pläne für eine ICE-Verbindung von Berlin nach Görlitz endgültig umgesetzt werden. Das sagte Sachsens Ministerpräsident Kretschmer nach der Kabinettssitzung. Das Projekt ist - Zitat Kretschmer - "jetzt endlich in trockenen Tüchern". Auch Carsten Schneider, der Ost-Beauftrage der Bundesregierung, sagte seine Unterstützung einer Bahnverbindung von Berlin nach Görlitz bis in den südpolnischen Raum zu. Man müsse "zügig zu einer Entscheidung" kommen.

Kretschmer zufolge gab es in der Sitzung auch bei anderen Themen konkrete Zusagen. So will sich der Bund an einem Straßentunnel unter dem denkmalgeschützten Agra-Gelände in Markkleeberg bei Leipzig beteiligen. Laut dem sächsischen Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD) wolle die Bundesregierung aber nicht die erhöhten Kosten im Vergleich zu einer Brückensanierung tragen. Sachsen will einen Finanzplan aufstellen und darin festlegen, wer welche Kosten übernimmt. Bei Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) hat Dulig auch auf die Elektrifizierung der Bahnstrecke von Dresden nach Görlitz gedrängt. Hier habe Wissing ebenfalls seine Unterstützung zugesagt. Diese Strecke ist für die Standorte des Zukunftszentrums in der Oberlausitz bedeutend. Das Deutsche Zentrum für Astrophysik bekommt Standorte bei Bautzen und Görlitz.