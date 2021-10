"Ich habe in Sachsen eine wichtige Aufgabe, die ich nicht nur erfüllen muss, sondern erfüllen will", sagte Kretschmer weiter. Er wolle bis 2024 in einem "schwierigen Bündnis", wie er die in Sachsen regierende Koalition aus CDU, Grünen und SPD bezeichnete, weiterhin das Land voranbringen. Kretschmer ist seit Dezember 2017 Ministerpräsident in Sachsen. Nach der Landtagswahl 2019 wurde er im Amt bestätigt.