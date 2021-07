Sachsens Regierungschef Michael Kretschmer will an dem beschlossenen Ausstieg aus der Kohlekraft bis zum Jahr 2038 festhalten. Der Kohlekompromiss müsse weiter gelten, sagte der CDU-Politiker in Dresden. "Der Kompromiss gibt Sicherheit für alle Betroffenen". Kretschmer reagierte damit auf einen Vorstoß von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder, schneller aus der Kohle auszusteigen - und dafür nach der Bundestagswahl im Herbst neu zu verhandeln.