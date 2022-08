In einer ZDF-Talk-Runde von Markus Lanz wiederholte Kretschmer Teile seiner Forderungen und Thesen mit Bezug auf den Krieg in der Ukraine und dessen wirtschaftliche Folgen. So forderte er erneut einen Waffenstillstand und sagte der Krieg müsse "eingefroren" werden: "Wir müssen dafür sorgen, dass aus einem heißen Krieg ein eingefrorener Konflikt wird."

Für seine Äußerungen erntete Kretschmer in der Runde Kritik und Widerspruch. Die Deutschlandradio-Politikredakteurin Nadine Lindner ordnete das so ein: "Sein Ansatz ist, zu sagen: 'Ich will die Debatte erweitern.' Ich würde sagen: 'Er möchte einen Teil dessen, was er aus seinem Bundesland Sachsen gespiegelt bekommt, aufgreifen.'" Welche Meinungen das sind, ordnete sie so ein: "Nüchtern festgestellt: Es gibt Zahlen, die man sich anschauen kann, Umfragen, in denen man auch sieht, dass es zwischen befragten Westdeutschen und Ostdeutschen große Unterschiede gibt."