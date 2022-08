Energiekrise Ministerpäsident Kretschmer greift grünen Koalitionspartner an

In der Debatte um die Energiepreisentwicklung hat sich Sachsens Ministerpräsident jetzt mit den Grünen angelegt. Michael Kretschmer (CDU) kritisiert derenm Ansichten in der Wirtschaftspolitik im Zusammenhang mit der Energiekrise. Er sehe "missionarischen Eifer".

"Es gibt eine klare politische Haltung bei den Grünen, die es gutheißt, dass durch die steigenden Energiepreise energieintensive Unternehmen aus dem Markt gedrängt werden", sagte er im Interview mit dem Magazin "Cicero" (Septemberausgabe). Sicher ließen sich durch den Wegfall von Industrie Klimaziele erreichen. "Doch diese sogenannten Einsparungen bedeuten dann eben Deindustrialisierung und in der Folge Wohlstandsabbau", so Kretschmer.

Durch den Ukraine-Krieg sieht der CDU-Politiker das "fein austarierte" Wirtschaftssystem in Gefahr, in dem Wertschöpfung vor allem in der Industrie stattfinde. Exporte, die für den Wohlstand in Deutschland sorgten, brächen stark ein. Energiepreise explodierten so sehr, dass rentable Produktion nicht mehr möglich sei.