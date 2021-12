Der designierte CDU-Bundesvorsitzende Friedrich Merz hat den sächsischen Ministerpräsidenten Michael Kretschmer erneut als seinen Stellvertreter vorgeschlagen. Wie der CDU-Landesverband am Montagabend mitteilte, hatte sich Merz in einer digitalen Mitgliederkonferenz für Kretschmer stark gemacht. Kretschmer zeigte sich am Montag offen dafür. Merz hatte Kretschmer genau wie den Fraktionsvize Carsten Linnemann Mitte November schon einmal für den Vize-Posten ins Gespräch gebracht.