Sachsens Regierungschef Michael Kretschmer (CDU) hat mit Ernüchterung auf den Koalitionsvertrag der neuen Ampel-Regierung im Bund reagiert. "Für uns in den neuen Ländern ein Stück weit enttäuschend: keine neuen Instrumente, keine neuen Ideen für einen Aufschwung oder für wirtschaftliche Aktivitäten", sagte er am Mittwoch in Dresden.

Kritik übte Kretschmer am vor allem am vorzeitigen Kohleausstieg bis 2030. "Ökonomisch, volkswirtschaftlich geht das nicht. Man kann nicht aus der Atomenergie aussteigen in so kurzer Zeit und gleichzeitig aus der Kohleverstromung", meinte Kretschmer. Der Gedanke, alles mit Gaskraftwerken zu ersetzen, bedeute ein Drehen an der Preisschraube. Damit würde sich Deutschland noch mehr vom Ausland abhängig machen. Zudem vernichte das Vorhaben viele Arbeitsplätze.